Порошенко рассказал об успешных испытаниях нового боевого модуля "Сармат" (видео)

Об этом глава государства написал в Facebook в воскресенье вечером.

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"Главный гарант независимости – наши Вооруженные силы. Поздравляю КБ "Луч" с успешным испытанием новой системы дистанционно управляемого оружия "Сармат" с противотанковыми ракетами», - отметил Порошенко.

Боевой модуль "Сармат" выпускает дистанционно управляемые противотанковые ракеты, способные поразить долговременные огневые точки, танки в окопах, зависшие вертолеты, надводные объекты и живую силу противника.

"Сармат" может использовать РК-3 с максимальной дальностью 2500 м, или больших RK-2S с максимальной дальностью 5000 м.