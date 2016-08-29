ГПУ: судебная экспертиза относительно Иловайских событий завершена

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук во время встречи с родственниками воинов, погибших под Иловайском, сообщает пресс-служба ГПУ.

Во встрече также принял участие первый заместитель главного военного прокурора Владимир Жербицкий.

По словам Сторожука, сейчас «закончена уникальная судебная комиссионная военная экспертиза, которая длилась почти год и к которой был привлечен 31 ведущий эксперт и специалист, в том числе из Министерства обороны, Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы».

Читайте такжеВ Генштабе назвали причины Иловайской трагедии

«Наличие экспертизы позволяет готовить уголовное производство для направления дела в суд», - сказал первый заместитель генпрокурора.

Ранее родственники погибших возле Иловайска бойцов потребовали уволить главного военного прокурора Анатолия Матиоса и передать дело по расследованию Иловайской трагедии в суд. Они собирают подписи за отставку Матиоса.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 26 августа заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.