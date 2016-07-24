За минувшие сутки в зоне АТО российские оккупационные войска 5 раз запускали БПЛА – разведка
16:46, 24 июля 2016Война
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За минувшие сутки на Донбассе российские оккупационные войска 5 раз запускали БПЛА для ведения разведки с целью уточнения изменений в боевых порядках на переднем крае и в тактической глубине обороны сил АТО.
REUTERS
Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, один из беспилотников сбили сами террористы.
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Также в управлении отметили, что противник принимает меры по поддержанию боеготовности войск (сил), проведение ротации, усиления передовых подразделений и пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
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