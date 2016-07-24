За минувшие сутки в зоне АТО российские оккупационные войска 5 раз запускали БПЛА – разведка

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, один из беспилотников сбили сами террористы.

Читайте такжеНа Донбасс прибыло подразделение российских снайперов с новейшими винтовками - разведка

Также в управлении отметили, что противник принимает меры по поддержанию боеготовности войск (сил), проведение ротации, усиления передовых подразделений и пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.