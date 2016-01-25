Разведка передала миссии ОБСЕ информацию о запрещенном вооружении в некоторых районах Донбасса
15:03, 25 января 2016Война
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Представителям мониторинговой миссии ОБСЕ передана информация о наличии в районах Шимшиновка, Донецк и Казацкое запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Передана информация о наличии САУ, танков и другого вооружения / facebook.com/ato.news
Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны. В частности, речь идет о минометах, танках, самоходно-артиллерийских установках (САУ).
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Отмечается, что в течение суток основные усилия противника были сосредоточены на поддержании группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию; усилении и перегруппировке подразделений на Славянском, Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях; доукомплектовании соединений и частей личным составом; ведении разведки сил АТО с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
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