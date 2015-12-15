Тандит: Большинство задержанных во время спецоперации в Красногоровке отпущены

Об этом в эфире 5 канала заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"То, что стоило сделать, поддержали и местные жители, скажу, что там есть очень мощная социальная сеть, есть общая группа, которая насчитывает около 8 тыс. людей, многие из них - настоящие патриоты Украины. То, что мы сделали, надо было сделать. Осталось всего несколько человек (из задержанных - ред.). Те люди, которые были задержаны более 80 человек, с ними провели специальные профилактические беседы. Ну и было выявлено очень много незаконных предметов, в частности оружия, которое находилось у тех людей, которых задерживали", - сказал он.

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Советник главы СБУ подчеркнул: "Пока рядом с нами будет находиться такой "родственник" - это государство, которое к этому времени фактически воюет против нас, не выполняет договоренности, которые они сами же и подписывали, будет существовать опасность использовать местных жителей как ресурс для того, чтобы расшатывать ситуацию изнутри. Но мы делаем все, чтобы сохранить целостность Украины".

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Ранее УНИАН сообщал, что контрразведка СБУ провела в Красногоровке Донецкой области спецоперацию по предупреждению терактов. Операция проводилась по принципу «в каждый дом» – в результате чего было задержано 85 человек, которые предположительно причастны к деятельности террористической организации «ДНР/ЛНР». В спецмероприятиях приняли участие более 600 сотрудников СБУ, сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.