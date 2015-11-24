Боевики "ДНР" анонсировали обсуждение контактной группой "дополнительных норм" отвода вооружения
09:12, 24 ноября 2015Война
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Боевики "ДНР" заявили о запланированном в рамках работы Трехсторонней контактной группы обсуждении "дополнительных норм" отвода вооружения от линии разграничения на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщил во вторник один из сайтов боевиков.
"На встрече обсудят внедрение норм, которые были разработаны по дополнению отвода вооружений калибром до 100 мм. Во время отвода тяжелых вооружений не было такого детального механизма, и сейчас обсуждается вопрос о том, как перенести эти нормы к уже осуществленному отводу", – говорится в сообщении.
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Стоит напомнить, что вчера пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 24 ноября проведут видеоконференцию.
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