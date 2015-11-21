Террористы продолжают обстреливать позиции украинских войск на Донецком и Артемовском направлениях - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреливали Пески, Марьинку, Зайцево и Майорск. А по Красногоровке вели огонь из минометов и гранатометов», - отметили в пресс-центре.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, трое бойцов ранены.

Представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге заявил, что боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, нарушая договоренности об отводе крупнокалиберного вооружения от линии разграничения.