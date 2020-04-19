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С куличами и другими вкусностями: украинские бойцы празднуют Пасху в окопах на передовой (фоторепортаж)

17:53, 19 апреля 2020
Война
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Украинским защитникам передали куличи и крашенки / фото: ООС

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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"Христос Воскрес!" – традиционное Пасхальное приветствие звучит сегодня во всех воинских коллективах, которые в составе Объединенных сил выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии на востоке Украины, – говорится в сообщении.

Десятки капелланов вместе с верующими военнослужащими помолились за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благосостояние всего украинского народа.

Украинские воины вместе со всей страной лакомятся сегодня традиционными куличами, пасхальными яйцами и другие праздничными вкусностями.

Как сообщал УНИАН, накануне Пасхи боевики нарушили режим тишины пять раз, в результате чего три украинских бойца были ранены.

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