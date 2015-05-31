Накануне Святой Троицы террористы обстреляли церковь Святого Николая в Золотом - Москаль

Подробности обстрела стали известны сегодня во время рабочей поездки руководителя области Геннадия Москаля в с.Катериновку, сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации.

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Как отмечается в сообщении, вчера около 8 вечера боевики из Первомайска обстреляли Золотое, что на линии фронта в Луганской области. Под огонь попала в том числе и православная церковь Святого Николая, которая расположена на окраине Золотого при въезде в Катериновку. Снаряд залетел и взорвался во дворе церкви, осколками выбиты окна в жилом доме священника и самой церкви. Во время обстрела в доме находились люди, чудом никто из них не ранен и не погиб.

«На месте взрыва найдены остатки снаряда, - сообщает Москаль. – Судя из металлических деталей, по церкви стреляли из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Его калибр – 152 миллиметра (использование такого калибра запрещено Минскими соглашениями), снаряд предназначен для поражения бронированной техники. Вчера, за несколько часов до одного из крупнейших христианских праздников, «борцы за русский мир» использовали это оружие против православной церкви».