Боевики обстреляли новую линию обороны под Артемовском, есть погибшие

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель начальника координационного центра при штабе АТО Илья Кива.

"Через час после открытия очереди фортификационных сооружений, передовые позиции 30-й бригады начали обстреливать из 82-мм миномета. К ним потом подключились минометы 120-мм. Это продолжалось около двух часов. Закончили боевики обстрелом из "Градов", - рассказал он.

По его словам, это привело к гибели двух бойцов 30-й бригады, 9 воинов получили разной степени тяжести ранения.

"Еще одна проблема - осыпался блиндаж, в котором находились бойцы, которые прятались от обстрела. Их спасение осложняется продолжающимся обстрелом из минометов", - сказал Илья Кива и подчеркнул: "это еще раз говорит о том, чтобы мы ускорили укрепление обороны всего восточного фронта".

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Напомним, сегодня под Артемовском открыли первую очередь фортификационных сооружений.

Отметим, что накануне СНБО утвердил комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности Украины. В рамках этого решения был принят комплекс мер по ускорению строительства фортификационных линий и рубежей на Донбассе.