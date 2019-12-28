Оккупанты сегодня ударили из гранатометов и БМП: силы ООС ответили стрелковым оружием

Боевых потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

С начала текущих суток российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге, сообщается на сайте Минобороны.

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"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, нашими защитниками зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

В частности, с полуночи враг начал вести огонь из ручных противотанковых гранатометов по украинским защитникам Широкино. Оккупанты вели обстрел от Саханки.

Позже, с 10.50 в течение 20 минут по направлению от пгт. Донецкий оккупанты применяли вооружение БМП по украинским защитникам Крымского.

Бойцы Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет", - сообщил Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский боец.