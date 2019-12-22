Ситуация на Донбассе: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины, погиб один военный

Также в результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский боец.

На Донбассе за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

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Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Песков - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и у Красногоровки - из стрелкового оружия.

2 обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.