Пленные российские спецназовцы смогут пообщаться с родственниками и представителями ОБСЕ

Украинская сторона готова организовать общение представителей ОБСЕ с задержанными в Счастье Луганской области двумя российскими военными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, украинская сторона готова предоставить возможность родственникам задержанных россиян пообщаться с ними. "У них будет возможность пообщаться с родственниками, близкими - мы создадим эти возможные условия", - сказал Лубкивский.

Он отметил, что об обмене задержанных сейчас речь не идет.

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Лубкивский назвал фейковыми информационные блоки, которые бросает в интернет российская сторона, о том, что якобы задержаны на самом деле находятся у себя дома. "Нам создают фейки, что эти люди как будто вернулись домой. Они не вернулись, они находятся здесь", - сказал Лубкивский.

Он отметил, что задержанные являются гражданами России. "Я хотел бы решительно опровергнуть слухи относительно этих граждан, что они граждане Украины. Мы абсолютно уверены и заявляем о том, что речь идет о гражданах Российской Федерации и военных РФ", - сказал советник председателя СБУ.

В свою очередь, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко отметил, что изъятые у задержанных вещественные доказательства будут использованы во время следственных действий.

По словам Муженко, это и снайперская винтовка российского производства, и патроны СП-5, СП-6, которые не производятся в Украине.

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Также Муженко сообщил, что задержание под Счастьем - не первый факт задержания российских граждан с начала проведения АТО на востоке Украины.

"В ходе боев за Донецкий аэропорт и Дебальцево были случаи задержания российских военных, которые выдавали себя за «ополченцев». Таких случаев было немало, таких случаев были десятки ", - сказал Муженко, отметив, что, кроме россиян, это были и граждане некоторых стран СНГ.