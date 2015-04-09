Миссия ОБСЕ проверила места хранения украинского тяжелого вооружения: все оружие на месте

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном вечером 8 апреля, сообщает сайт ОБСЕ, который цитирует Радио Свобода.

«Во всех местах миссия могла проверить, что все оружие было на месте», - говорится в отчете по состоянию на 18:00 7 апреля.

Все эти пять местоположений соответствуют линиям отвода, добавили в миссии.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявляют о новых фактах нарушения режима тишины в Донецке12 февраля в Минске были подписаны соглашения, которые должны положить конец боевым действиям на Донбассе. Соответствующий документ подписали представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию в части востока Украины, в которую входят представители Украины, России, ОБСЕ и сепаратисты. Отдельно лидеры Украины, России, Франции и Германии приняли декларацию в поддержку этого документа.

Но окончательного прекращения огня так и не состоялось. Также Минские договоренности предусматривают отвод тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе. Стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей.