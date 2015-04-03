Российские военные тренируют боевиков и участвуют в важных боях - Associated Press

Российские военные тренируют боевиков, кроме того, вмешиваются в конфликт на Донбассе во время важных боев, а потом быстро отходят, именно так было в Дебальцево.

Об этом пишет Associated Press, приводя признание многих боевиков, передает Украинская правда.

Поездки журналистов агентства в тренировочные лагеря, как например в Енакиево, интервью с десятками боевиков свидетельствуют, что российские вооруженные силы возглавляли некоторые основные сепаратистские наступления, а затем отходили до того момента, как их присутствие было замечено, пишет издание.

Недавно, перед перемирием Россия держала меньше своих войск в Украине, но увеличила подготовку боевиков, чтобы убедиться, что они способны оперировать сложным российским оружием.

Читайте такжеВоенным РФ приказали не выпускать боевиков из оккупированного Донбасса - Лысенко

AP приводит оценки НАТО и независимых российских ученых, которые базируются в Лондоне, о том, что Россия имеет несколько сотен военных инструкторов в Восточной Украине.

Издание отмечает, что во время конфликта и часто за несколько дней до вспышки боевых действий, они видели, как до 80 бронемашин с военными и артиллерией каждый день ехали со стороны российской границы. Боевики запрещали журналистам фотографировать колонны, или ехать за ними.

Командиры боевиков отказываются общаться с журналистами о роли России в конфликте, но обычные бойцы подтверждают, что получают одежду и амуницию из РФ.

Боевики часто благодарят Россию за оружие, которым они пользуются, а двое из собеседников выразили благодарность российским военным за то, что присоединились к ним во время боев, которые без участия россиян они бы проиграли.

Одним из боев они называют столкновение под Дебальцево. "Наши друзья нам помогли. У них было все. Если бы они не пришли в Дебальцево, я не знаю, что бы мы делали", - рассказал боевик Андрей.

Читайте такжеРоссийские инструкторы учат боевиков вести бои в городах - штаб АТО

Он и другой боевик - Алексей - отмечают, что российские вооруженные силы смогли взять укрепрайоны украинских вооруженных сил, за которые боевики неделями безуспешно боролись.

"Я не буду скрывать, россияне были здесь, они приехали и быстро отсюда убрались", - сказал Алексей.

Ни один из опрошенных боевиков не верит в то, что война завершилась и добавляют, что готовятся к боям, отмечает издание.