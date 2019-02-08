Террориста "Гиви" два года назад ликвидировали украинские спецслужбы – журналист Бутусов

По его словам, за четыре дня до этого 4 февраля 2017-го в Луганске взорвали другого не менее важного боевика.

Одного из лидеров террористов «ДНР» Михаила Толстых «Гиви» ликвидировали украинские спецслужбы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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«Два года назад 8 февраля 2017-го в результате сложной операции украинских спецслужб в Донецке был уничтожен один из главарей наемников "ДНР", раскрученный российской пропагандой Михаил Толстых, позывной "Гиви", командир батальона "Сомали". "Гиви" взорвали миной прямо в его служебном кабинете на тщательно охраняемой территории его батальона», – написал Бутусов.

По его словам, за четыре дня до этого 4 февраля 2017-го в Луганске «наши» взорвали боевика Олега Анащенко с позывным "Спец". «Анащенко не рекламировал себя, не привлекал к себе внимание, но по своему значению был фигурой более значимой, чем "Гиви". Он был заместителем командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, принял активное участие в боях за Дебальцево в 2015-м, командовал сводной боевой группой, которая смогла с большими потерями просочиться в город. Анащенко взорвали в машине, когда он утром вышел из дома», – сообщил журналист.

Он отметил, что взрывы командиров "ДНР" и "ЛНР" стали ответом на эскалацию боевых действий под Авдеевкой. «Успешные ликвидации командиров наемников - это хороший пример как можно наносить удары по центрам управления противника в ходе боевых действий. Благодарность всем причастным», – добавил Бутусов.