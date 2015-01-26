Мариупольцев запугивают ложным сообщением об обстреле
23:49, 26 января 2015Война
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В Мариуполе, на автомобиле с громким оповещением, распространяется заведомо ложная информация о том, что жителям города необходимо покинуть Орджоникидзевский район в связи с возможным обстрелом.
Мариупольцев запугивают ложным сообщением об обстреле / УНИАН
Об этом 0629 сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.
По словам пресс-офицера штаба АТО сектора "М" Дмитрия Чалого, автомобиль не имеет никакого отношения к вооруженным силам Украины.
Мариупольцев просят не реагировать на провокации. Обстановка в городе спокойная и контролируемая, никаких передвижений сил противника в сторону Мариуполя не зафиксировано.
Читайте такжеКорректировщик удара по Мариуполю признался, что обстрел вели российские военные
Как известно, 30 человек погибли и 104 получили ранения в результате обстрела Мариуполя 24 января.
Корректировщик огня по Мариуполю утверждает, что обстрел производился российской артиллерийской батареей.
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