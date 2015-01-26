Мариупольцев запугивают ложным сообщением об обстреле

Об этом 0629 сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

По словам пресс-офицера штаба АТО сектора "М" Дмитрия Чалого, автомобиль не имеет никакого отношения к вооруженным силам Украины.

Мариупольцев просят не реагировать на провокации. Обстановка в городе спокойная и контролируемая, никаких передвижений сил противника в сторону Мариуполя не зафиксировано.

Читайте такжеКорректировщик удара по Мариуполю признался, что обстрел вели российские военные

Как известно, 30 человек погибли и 104 получили ранения в результате обстрела Мариуполя 24 января.

Корректировщик огня по Мариуполю утверждает, что обстрел производился российской артиллерийской батареей.