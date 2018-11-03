Минобороны рассказало, сколько взрывоопасных предметов обезвредили с начала войны на Донбассе

Группы разминирования очистили около 4 030 гектаров территории и 1 356 километров путей, отметили в ведомстве.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе саперы обнаружили и обезвредили 253 716 единиц взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Их находят в подвалах жилых домов, в зданиях органов местной власти, школах и детских садах. Террористы оставляют заминированными водные коллекторы, дороги и другие важные объекты», – заявили в Министерстве обороны.

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В ведомстве отметили, что группы разминирования очистили около 4 030 гектаров территории и 1 356 километров путей.

«Сегодня в районе ООС работает около 40 групп разминирования. Наши специалисты, как правило, выполняют задания на первом рубеже обороны. На втором и третьем – работают саперы ГСЧС. А разминированием железнодорожных путей занимается Государственная служба специального транспорта. Также приобщаемся и к гуманитарному разминированию территории Донбасса», – рассказал заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Кузьмин.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек.