Стало известно имя украинского воина, погибшего на Донбассе в минувшие сутки

Боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов.

В районе поселка Водяное Донецкой области в минувшие сутки, 5 сентября, погиб 20-летний украинский матрос Максим Авдиенко.

Как сообщает в Facebook Черниговский областной военный комиссариат, боец погиб в результате обстрела украинских позиций из противотанковых гранатометов и минометов.

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Максим Авдиенко родился 29 января 1998 года в с. Горск Щорского района Черниговской области. В 2016 году он окончил Щорское высшее профессиональное училище лесного хозяйства.

В том же году пошел защищать независимость и суверенитет Украины, подписав контракт.

Как сообщалось в утренней сводке штаба ООС, за минувшие сутки, 5 сентября, оккупанты на Востоке Украины 31 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.