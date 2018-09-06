«Школьное перемирие» на Донбассе: в течение суток один украинский военный погиб, трое ранены

Не смотря на "перемирие", противник ежедневно увеличивает количество обстрелов.

За минувшие сутки, 5 сентября, оккупанты на Востоке Украины 31 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Во время ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Не смотря на действие “школьного” перемирия, противник ежедневно увеличивает количество обстрелов.

Враг осуществлял обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

По данным разведки, за минувшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще пятеро получили ранения.

С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции украинских войск. На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, на Мариупольском направлении – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Чермалык и Водяное. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что после смерти Захарченко РФ усилила боеспособность своих подразделений на Донбассе.