Маленькие пернатые изрядно заинтересовались фотоаппаратурой и охотно позировали.

Фотокорреспонденты УНИАН засняли осенних птиц в одном из киевских парков.

Маленькие пернатые изрядно заинтересовались фотоаппаратурой и охотно позировали.

Какой будет погода в последнюю неделю октября

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

Видео дня

Так, неделя в Украине начнется с теплой и практически сухой погоды. Сегодня, 24 октября, дожди могут покапать лишь в Сумской, Полтавской и Луганской областях. Температура в большинстве областей будет в пределах + 14°...+19°, на севере и востоке прохладнее, +12°...+14°.

Перед выходными погода в Украине стабилизируется. Дожди прекратятся, а температура по всей стране установится в пределах +12°...+17°, только на крайнем Востоке будет до +11°.

Вас также могут заинтересовать новости: