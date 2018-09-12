В альпийских городках отмечают старинный праздник отгона скота Альмабтриб (фоторепортаж)

Во многих городках Германии и Австрии этот альпийский обычай превратился в зрелищное событие, которое привлекает немало туристов.

В ряде горных городков альпийского региона Европы в середине сентября празднуют традиционный день Альмабтриб, или день отгона скота с летних пастбищ.

В частности, в баварских городках Бад-Хинделанг и Миттенвальд этот праздник уже проишел в течение последней недели.

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По традиции, осенью пастухи отгоняют скот, который в течение лета выпасается на альпийских лугах высоко в горах, обратно в их стойла в долине. Общее число голов крупного рогатого скота при этом достигает 500 тысяч в Австрии и 50 тысяч в Германии.

В том случае, если летом не было особых приключений на летних пастбищах, во многих районах коров и другой скот украшают, и потом шеренги домашних животных входят в села и города под музыку и танцы местных жителей.

В то же время во многих местах этот альпийский обычай превратился в одно из зрелищных событий, которое привлекают немало туристов.

Отметим, еще одной интересным альпийскым событием этого года стал заезд ретро-автомобилей в австрийских Альпах.