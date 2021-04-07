В МАУ убеждены, что вакцинация пилотов и бортпроводников является стратегически необходимой.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выступает за необходимость внесения Кабинетом министров и Министерством здравоохранения Украины пилотов и бортпроводников в перечень ключевых профессий, для которых предусмотрена первоочередная вакцинация от COVID-19 в соответствии с существующими международными нормами.

Читайте такжеАвиакомпания МАУ представила сеть маршрутов на период летней навигации

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что недавно руководители Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной организации труда (МОТ), Международной морской организации (ИМО), Международной организации по миграции (МОМ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписали заявление, в котором призывают правительства определить приоритетными членов экипажа авиакомпаний в своих национальных программах вакцинации против COVID-19 вместе с другими основными профессиями.

«Однако, до сих пор план иммунизации населения Украины от COVID-19, разработанный Министерством здравоохранения, так и не предусматривает первоочередной вакцинации авиационного персонала», - подчеркнула пресс-служба МАУ.

Генеральный директор (CEO) МАУ Евгений Дыхне убежден, что вакцинация пилотов и бортпроводников является стратегически необходимой.

«Этот шаг важен и для сохранения кадрового потенциала авиации, и с точки зрения усиления защиты от распространения вируса, который больше года держит авиарынок на коленях. Учитывая это, мы в МАУ готовы выступать не иначе, как послами вакцинации в Украине», - цитирует пресс-служба слова Дыхне.

Пресс-служба отдельно отметила, что Украина взяла на себя обязательства в рамках конвенций Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) соблюдать ее нормативы и рекомендации.

«IАТА в свою очередь разделяет призыв к вакцинации летного персонала гражданской авиации в приоритетном порядке. Данная позиция отражает место и роль авиационного транспорта и задействованного в обеспечении летной деятельности персонала как на мировом рынке транспорта, так и в целом в системе глобальной торговли. Соответственно, отсутствие авиационного персонала среди критически важных категорий в ходе наращивания темпов вакцинации в мировом масштабе является недопустимым», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обратилась в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививке от COVID-19.

Однако, очевидно, предложение так и осталось без рассмотрения. Более того, 22 марта 2021 года Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну. Теперь все без исключения пассажиры, прибывающие в Украину из любых других стран, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Это касается и вакцинированных иностранцев.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец