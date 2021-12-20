Святой Николай принимает детей в светящемся "лесу", расположенном в подземелье.

Сегодня в катакомбах Одесской области открыли резиденцию Святого Николая.

Об этом УНИАН сообщила Светлана Ганич - глава общественной организации "Мастера чудес", которая является соорганизатором проекта.

Резиденция находится в помещении, вплотную прилегающем к известной художественной галерее, признанной в прошлом году самым большим подземным арт-пространством Европы. Галерея и открывшаяся сегодня резиденция размещены в селе Нерубайское - в местных катакомбах, на глубине порядка 15 метров.

Как пояснила общественница, чтобы попасть "на прием" к Святому Николаю, нужно пройти мимо картин.

"Для резиденции Святого Николая мы обустроили все так, чтобы обстановка была максимально приближена к живой природе, и в то же время создавалось ощущение волшебства. На стене помещения изображены деревья, "пространство" за которыми светится, что создает эффект пребывания в настоящем лесу", - рассказала Ганич.

В комнате – баннер с изображением домика, бутафорский снег, снежинки и новогодняя елка. Святой Николай встречает детей, сидя за специальным столом. Он общается с каждым ребенком отдельно и дарит подарок. Помогает Святому Николаю "ангел".

Подземная резиденция будет работать ежедневно до 10 января.

Как сообщал УНИАН, осенью 2018 года в катакомбах, в пригороде Одессы, открыли постоянно действующую картинную галерею. Она обустроены в одном из отсеков подземелья, возле Нерубайского музея Партизанской славы. Картины написаны специальными нечувствительными к воздействию влаги красками, которые светятся в темноте.

В 2020 году эта галерея официально признана самым большим подземным арт-пространством Европы.

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Автор: Лариса Козовая