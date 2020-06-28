В курортной Кирилловке сделали платным отдых на диких пляжах у Федотовой косы (фото)

Перед въездом на косу появился шлагбаум, средства взимает «ФОП Милько I. В».

В Кирилловке Запорожской области установили шлагбаум при въезде на Федотову косу. Теперь чтобы отдохнуть на диком пляже, придется заплатить 200 грн с машины.

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Об этом сообщает «РИА Мелитополь». Отдыхающие показали журналистам чек об оплате, средства взимает «ФОП Милько I. В».

Отмечается, что территория находится в управлении Приазовского Национального парка. Практика установки шлагбаума была введена в прошлом году по инициативе экологов. Это связано с тем, что многие туристы, приезжавшие отдыхать «дикарями», превращали заповедную зону в свалку.

Собранные средства, как утверждается, идет на уборку и вывоз мусора. Кроме того, на косе устанавливали биотуалеты и мусорные контейнеры.

Транзитные автомобили, которые направляются на Бирючий остров через косу, пропускают бесплатно. Кроме того, вход на территорию заказника Федотова коса (от Степка до острова Утиный, приблизительно, 5 км) тоже бесплатный. Плата взимается за автотранспорт, который остается на территории заказника.

Ранее сообщалось, что перед купальным сезоном водолазы расчистили морское дно вблизи курортной Кирилловки.

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