Рай для лыжников: назван европейский остров, где туристы могут покататься с вулкана

Сицилия не знаменита своим лыжным сезоном, но этот остров стоит посетить любителям активного отдыха.

В Италии есть большое количество интересных мест, которые можно посетить во время зимнего отпуска. Любителям активного отдыха понравится остров Сицилия, на котором можно покататься на лыжах с вулкана, пишет Express.

Отмечается, что на острове расположен самый высокий и активный вулкан Европы - Этна. Он славится своими впечатляющими размерами и склонами, но остров не особо знаменит своим лыжным сезоном.

В издании поделились, что в самых высоких точках итальянского острова зимой температура резко падает и выпадает снег. Благодаря этому Этна становится идеальным местом для любителей приключений.

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Склоны Этны различаются по крутизне, но в целом это широкие открытые склоны, которые отлично подходят для лыжников среднего уровня катания вне трасс, подчеркнули в издании. Кроме того, на северных склонах вулкана, недалеко от города Лингуаглосса, имеются подъемники, а также несколько трасс.

Помимо этого регион вокруг Этны является одним из самых процветающих и густонаселенных районов Сицилии благодаря плодородной почве, рассказали в издании. Почва подходит для виноделия и сельского хозяйства.

В издании рекомендуют посетить Сицилии с февраля по март. Тем не менее остров остается красивым круглый год. Любителям спокойного отдыха рекомендуют отправиться туда в промежуточные сезоны.

Зимой на Сицилии температура воздуха составляет от 12°C до 17°C, а в низкий сезон цены на проживание могут снизиться на 30 процентов, отметили в издании. Помимо недорогих отелей, можно спокойно насладиться невероятными церквями, музеями и галереями острова, обедая в более непринужденной обстановке.

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