Посетители замка Корф смогут посетить башню, построенную для короля Генриха I, впервые с тех пор, как она была разрушена во время Английской гражданской войны.

Туристы в Англии впервые за 400 лет смогут подняться на башню замка Корф, одного из самых живописных исторических памятников на юге Англии. Как пишет Independent, замок Корф в графстве Дорсет был первоначально построен для Вильгельма Завоевателя в 11 веке, а крепость, или королевская башня, была построена около 1107 года для его сына Генриха I.

Башня высотой 23 м, построенная из белого известняка, была разрушена во время гражданской войны в 1646 году. Однако со 2 декабря туристы смогут подняться на смотровую площадку на башне и увидеть окресности с "королевской точки обзора".

Реставрационные работы в замке начались в 2023 году, при этом для восстановления каменной кладки использовались те же методы и материалы, что и у первоначальных строителей почти 1000 лет назад.

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Как отмечает представитель Национального фонда, появление Генриха I на смотровой площадке позволяло ему быть увиденным более широкой аудиторией, чем та, которая могла быть допущена в Большой зал.

После Генриха I король Иоанн Безземельный проводил в замке наибольшее количество времени, используя его в качестве резиденции во время охотничьих забав. Он также использовал замок в качестве тюрьмы и места казни осуждённых.

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В ближайшие выходные планируется долгожданное открытие Собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации, вызванной разрушительным пожаром 2019 года.

Туристы признались, какие города мира они хотели бы посетить в 2025 году больше всего. Лидерами рейтинга стали Токио и Мадрид.

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