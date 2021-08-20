Украинские туристки поехали на три дня в Турцию - хотели отпраздновать день рождение подруги.

Для украинки Ярины Брунарской короткий отдых в Турции превратился в кошмар с изоляцией в антисанитарных условиях, потерей денег, вызовом юристов, консула и бригады медиков.

Подробности инцидента девушка рассказала изданию "Факты".

На трехдневный отдых в Турции Брунарская летела вместе с шестью подругами. Одна из девушек хотела отпраздновать свой день рождения на Средиземном море.

По словам Брунарской, к поездке они с подругами готовились и ПЦР-тесты на COVID-19 сдавали в Ивано-Франковской областной клинической больнице. Результаты тестов были негативными.

"Результаты у нас были на бланках с QR-кодами. Поэтому достоверность тестов вряд ли могла вызвать вопросы", - отметила девушка.

Однако, в аэропорту Анталии у них возникли проблемы. На паспортном контроле девушкам устроили допрос, после которого четверых из них отправили сдавать повторный тест в аэропорту.

"По какой причине, неизвестно. На бланки с результатами наших тестов, сделанных в Украине, никто даже не глянул. Это было странно, но поскольку каждая страна оставляет за собой право направить на повторный тест, мы не возражали. Меня и трех моих подруг подвели к лаборанту, у которой маска была спущена на подбородок. Руками без перчаток она взяла палочку для забора материала и одним и тем же концом лезла мне и в нос, и в рот. После чего две пробирки - мою и еще одной девочки - даже не подписала! Просто положила их на стол. Мы были в шоке от этой антисанитарии. После этого нас отпустили, и мы поехали в отель Sherwood Suites Resort", - рассказала Брунарская.

Девушки успели сходить в отеле в бассейн и уже собрались поздравлять свою подругу с днем рождения, но около 22:30 к ним в номер пришли работники отеля и заявили, что у Брунарской якобы оказался позитивный тест на коронавирус.

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"Я попросила сотрудников отеля показать документ с моим результатом. Они долго этого не делали, и только спустя десять минут сотрудница отеля показала мне на экране своего телефона кусочек бумажки, где было написано positive. При этом я даже не увидела на этой бумаге своей фамилии. Сказала, что хочу сейчас же пройти повторный тест, потому что это явно какая-то ошибка. "Хорошо, мы вызовем врачей и вам сделают тест, - ответила сотрудница. - Но пока вы должны пройти со мной в изолятор", - рассказала девушка.

По словам Брунарской, изолятором оказался номер в другой части гостиницы, специально оборудованный для гостей с подтвержденным коронавирусом. Ей дали воду, сказали приготовить документы и ждать врача, однако он так и не пришел. А в мусорном ведре в номере девушка обнаружила много использованных тестов на коронавирус и потребовала ее переселить.

Позже ей принесли какие-то таблетки и сказали пить их. "Это было совсем странно, ведь меня не осматривал врач. Мне даже температуру не мерили! Тем не менее сотрудники отеля сказали пить эти таблетки - "вы же болеете". Я отправила фотографию упаковки своей маме-врачу. Она сказала, что это какие-то противовирусные. Я, естественно, не стала их пить. Более того, потом выяснилось, что упаковка стоила 135 долларов, и, если бы я начала принимать эти лекарства, мне бы еще пришлось за них заплатить", - рассказала Брунарская.

Перед поездкой девушки оформили стандартную страховку для путешествий, которые покрывают случаи с COVID-19. Однако выяснилось, что эта страховка покрывает лишь случаи госпитализации и стационарного лечения ковида. А легкие или бессимптомные формы, а также изоляцию нужно оплачивать самостоятельно.

На следующий день Брунарская снова спросила сотрудников отеля про врача и повторный тест. Однако ей объяснили, что повторный тест в Турции делают согласно правилам - через 10 дней. Поскольку тур у девушек был всего на три дня, поэтому 7 дней в изоляторе Брунарской придется оплачивать самостоятельно. Остальных девушек отправили домой на следующий день - как лиц, контактировавших с больным.

Как рассказала юрист, такие случаи в Турции уже были, когда людей без объяснения причин направляли в аэропорту на ПЦР-тест, который давал позитивный результат и турист не мог добиться повторного анализа. По словам юриста, были даже случаи, когда туристы вылезали из окон отеля, чтобы сделать в частной лаборатории повторный тест. Однако их ловили и штрафовали за нарушение режима изоляции.

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По законам Турции, признается действительным только первый повторный тест. Второй можно сделать не ранее, чем через 10 дней. В отелях ссылаются на постановление Минздрава Турции, которое, по факту, имеет рекомендательный характер.

Через три дня Брунарская при помощи юриста добилась выезда в отель представителей частной турецкой лаборатории. Они сделали платный повторный тест за $60, который показал отрицательный результат, и девушка смогла вернуться домой тем рейсом, который был у нее забронирован ранее.

Юристы рекомендуют внимательно читать договоры с туроператором и страховыми компаниями - там должны быть предусмотрены такие форс-мажоры. Также стоит подключать адвоката в Турции и направлять жалобу в Министерство туризма Турции.

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Автор: Александр Топчий