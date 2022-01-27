Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе.

Лоукостер Wizz Air принял решение о закрытии маршрута Одесса-Абу-Даби.

Об этом сообщает Avianews.com. Маршрут будет закрыт по причине низкого спроса на полеты по этому направлению

На данный момент направление Одесса-Абу-Даби уже пропало из списка маршрутов Wizz Air.

Пассажирам, которые купили билеты на отмененный маршрут предложили выбрать альтернативные рейсы или получить полный возврат средств.

Еще одна опция предусматривает, что 120% от стоимости билета лоукостер зачислит как Wizz-кредит. Его можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании есть пассажир, на имя которого зачислен кредит.

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Закрытый маршрут:

Wizz Air планировал полететь из Абу-Даби в Одессу 1 октября 2020 года, но запуск этого рейса откладывался в течение года. В авиакомпании это объясняли низким спросом.

7 октября 2021 года Wizz Air открыл маршрут из Абу-Даби в Одессу.

Wizz Air и новые маршруты: