Лоукостер Wizz Air принял решение о закрытии маршрута Одесса-Абу-Даби.
Об этом сообщает Avianews.com. Маршрут будет закрыт по причине низкого спроса на полеты по этому направлению
На данный момент направление Одесса-Абу-Даби уже пропало из списка маршрутов Wizz Air.
Пассажирам, которые купили билеты на отмененный маршрут предложили выбрать альтернативные рейсы или получить полный возврат средств.
Еще одна опция предусматривает, что 120% от стоимости билета лоукостер зачислит как Wizz-кредит. Его можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании есть пассажир, на имя которого зачислен кредит.
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Закрытый маршрут:
Wizz Air планировал полететь из Абу-Даби в Одессу 1 октября 2020 года, но запуск этого рейса откладывался в течение года. В авиакомпании это объясняли низким спросом.
7 октября 2021 года Wizz Air открыл маршрут из Абу-Даби в Одессу.
Wizz Air и новые маршруты:
- Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.
- Новая национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Wizz Air Abu Dhabi 3 июля запустила регулярный рейс из Абу-Даби (ОАЭ) в Киев. Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь".
- 13 октября 2021 года появилась информация о том, что Wizz Air откроет 26 новых рейсов из Украины.
- 6 декабря 2021 года лоукостер Wizz Air решил сократить количество рейсов из Украины на время зимы 2021-2022 годов.
- 17 декабря 2021 года Wizz Air расширила сеть маршрутов из Киева.