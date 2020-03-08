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В Японии пропал известный украинский спортсмен Борисенко

10:12, 08 марта 2020
Новости туризма
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Алексей Борисенко / Facebook, Borysenko Oleksii

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Как сообщают в Facebook друзья украинца, последний раз его видели 28 февраля, когда он покинул свой отель. Он пропустил свой рейс в Украину, его вещи все еще находятся в отеле.  

По информации из соцсетей, Алексей отправился на гору Фудзияма. Накануне пошел 10 день его отсутствия, но официально поисковую операцию не начинают. Друзья Борисенко просят помощи у местных альпинистов.

Ранее в Норвегии двое немецких туристов погибли во время схода лавины.

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