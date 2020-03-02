В Мюнхене женщинам начали частично оплачивать ночной проезд в такси

С 1 марта любая женщина старше 16 лет может получить в баварской столице специальный ваучер на пять евро.

В немецком Мюнхене городская власть будет частично компенсировать женщинам расходы на такси ради их безопасности.

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Как сообщает DW, с 1 марта любая женщина старше 16 лет может получить в баварской столице специальный ваучер на пять евро.

Воспользоваться скидкой могут как жительницы Мюнхена, так и туристки. Главное условие - скидки распространяются на поездки с 22 часов до 6 часов утра, и пассажирку должны доставить домой (в том числе и в пригород).

Получить ваучер можно, в частности, в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения (Bürgerbüro). В целом количество ваучеров на одного человека не ограничено, но за один визит посетительница получает на руки три таких билета. Для одной поездки можно использовать только один ваучер.

Отмечается, что Мюнхен - первый немецкий город-миллионник, который решил взять на себя часть стоимости ночных поездок на такси для женщин. На этот проект в бюджете заложен один миллион евро. Если этот подход докажет свою эффективность, то бумажные ваучеры заменят приложением для смартфона.

В Мюнхене, как сообщается, далеко не каждая женщина чувствует себя в безопасности в ночное время. Однако взять такси решают не все - стоимость такой поездки немалая. В городской власти это понимают, поэтому и пошли на такой шаг.

"Мы не хотим, чтобы женщины чувствовали себя ограниченными в отношении свободы собственного передвижения", - уверял один из городских чиновников, слова которого приводил сайт пресс-лужбы города.

Напомним, на пивном празднике Октоберфест в Мюнхене 6 октября был установлен единственный рекорд – наибольшее количество пьяных посетителей на электросамокатах.