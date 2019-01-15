Новые правила провоза ручной клади от МАУ: что запрещается взять бесплатно на борт с 15 января

С 15 января товары Duty Free, книги и другие личные вещи нельзя будет пронести бесплатно на борт как дополнительную ручную кладь.

С 15 января 2019 года начали действовать новые нормы провоза ручной клади на всех рейсах авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ).

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О том, что МАУ меняет правила провоза ручной клади в салонах своих самолетов, стало известно еще 31 октября 2018 года. Потому новые нормы провоза ручной клади будут действовать только для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года, и будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет:

- Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

- Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых входит перевозка зарегистрированного багажа и пассажиры премиум-эконом класса обслуживания на дальнемагистральных рейсах, смогут взять с собой на борт самолета 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

- Пассажиры бизнес класса среднемагистральных рейсов будут иметь возможность перевозить 2 места ручной клади: 1 место весом до 12 кг и размерами не более чем 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

- Пассажиры бизнес класса дальнемагистральных рейсов будут иметь возможность перевозить 3 места ручной клади: 2 места общим весом до 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

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При этом любые дополнительные личные вещи, например, такие как пакеты Duty Free, ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, бинокль, портплед и другие, должны быть упакованы в место ручной клади. Все личные вещи пассажира, которые не упакованы в ручную кладь, будут считаться отдельным местом ручной клади или багажа, в случае превышения допустимой нормы провоза ручной клади, и будут приняты к перевозке только после уплаты установленного за их перевозку тарифа.

В то же время, отдельным местом ручной клади не будет считаться оборудование, необходимое лицам с ограниченными физическими возможностями во время перелета. Такие пассажиры дополнительно к установленной норме провоза ручной клади смогут бесплатно перевозить 1 трость, или 1 пару костылей, или 1 ходунки, или другое вспомогательное оборудование, необходимое во время полета.

Кроме того, начиная с 15 января каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см, чтобы она могла уместить под сиденьем впереди стоящего кресла, предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро. Осуществить оплату за провоз дополнительного места ручной клади можно будет в аэропорту отправления. При этом в авиакомпании подчеркивают, что каждый пассажир может приобрести только одно дополнительное место весом до 5 кг и размерами до 40х30х10 см.

Подробнее с новыми правилами перевозки ручной клади можно ознакомиться на официальном сайте МАУ.