В УЗ заявили, что онлайн-система продажи билетов работает в нормальном режиме после сбоя

6 декабря пассажиры купили 281 тыс. проездных документов, из них 63% или 176 тыс. - оформили через онлайн-систему продажи билетов, остальные 105 тыс. - через ж/д кассы.

Онлайн-система продажи железнодорожных билетов в условиях повышенного спроса пассажиров на перевозки ж/д транспортом работает в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе акционерной компании «Укрзализныця».

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«Системы продажи билетов "Укрзализныци" работают в нормальном режиме. Как свидетельствует статистика, 6 декабря пассажиры приобрели 281 тыс. билетов, против 347 тыс. - показателя 5 декабря», - сказано в сообщении.

В частности, в «Укрзализныце» сообщили, что 6 декабря пассажиры купили 281 тыс. проездных документов, из них 63% или 176 тыс. - оформили через онлайн-систему продажи билетов booking@uz.gov.ua, остальные 105 тыс. - через железнодорожные кассы.

«Вчера в кассах вокзала станции Киев-Пассажирский пассажиры купили 15,2 тыс. проездных документов, а накануне - 14,8 тыс.», - добавили в пресс-службе.

В «Укрзализныце» напомнили, что для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки ж/д транспортом в период зимних праздников перевозчик последние двое суток продлевал график работы ж/д касс на столичном вокзале до полуночи.

«Онлайн-система продажи билетов (последние двое суток - УНИАН) работала в условиях высокой нагрузки. В этом году в праздничные дни железнодорожники планируют перевезти на 7% пассажиров больше, чем в прошлом году, для чего будет назначено не менее 30 дополнительных поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря, в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие требуемой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Поэтому "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз.

5 декабря «Укрзализныця» стабилизировала работу онлайн-системы продажи железнодорожных билетов, уточнив, что клиенты, совершившие оплату до 19.00, сделки которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения сделки банком, средства будут возвращены на счета клиентов.