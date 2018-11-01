Handelsblatt: Аэропорт «Борисполь» в рейтинге наименее популярных в мире

В рейтинг попали те аэропорты, где у пассажиров чаще всего плохое настроение из-за различных проблем, таких как задержки рейсов.

Если хочется, чтобы путешествие прошло без стресса, самолет может оказаться не всегда лучшим выбором транспорта.

И это подтверждает само существование таких компаний, как AirHelp, которые принимают жалобы пассажиров и помогают им добиться компенсации, например, за отмененный или задержанный рейс. Ежегодно компания составляет рейтинг аэропортов, где люди в основном чувствуют себя довольными. При этом AirHelp опирается на три главных компонента: пунктуальность вылетов, качество услуг и настроение пассажиров.

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Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, добавляя, что всего компания оценила 141 аэропорт по всему миру по шкале от 0 до 10. Нынешний список лучших возглавил катарский международный аэропорт «Хамад» в Дохе, который получил среднюю оценку 8,77. За ним среди лучших выстроились афинский международный аэропорт «Элефтериос Венизелос" (8,69), аэропорт «Ханеда» в Токио (8,63) и немецкий аэропорт «Кельн/Бонн» (8,61).

Киевский же Борисполь тоже оказался в рейтинге компании. Но он фигурирует среди лидеров с конца, поэтому можно сказать, что украинский международный аэропорт попал в список наименее популярных среди пассажиров.

В целом, средний бал «Борисполя» – 6,03. При этом, пунктуальность рейсов здесь оценили на 4,3 из 10, качество услуг – на 8, а настроение пассажиров – на 4,9. Издание отмечает, что международный аэропорт «Борисполь» в целом не кажется плохим. Но у него большая проблема с пунктуальностью.

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Вдобавок, Handelsblatt считает его «недостаточно большим», чтобы встречать толпы в такой часто посещаемый город, как Киев. Поэтому в «Борисполе» часто приходится быть терпеливым и стоять в длинных очередях, особенно в поздний час. В целом же киевский аэропорт оказался на 7 месте среди "наименее популярных».

А возглавил антирейтинг международный аэропорт «Кувейт». Его проблема в слишком малом размере. Терминалы расширили, но этого все равно оказалось не достаточно, чтобы справиться с ростом потока пассажиров. Симпатии людей здесь также обваливает WiFi, который почти никогда не работает, и проблемы с пунктуальностью рейсов.