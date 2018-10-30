Экспресс в "Борисполь" хотят сделать круглосуточным

Глава УЗ сообщил, что сейчас обсуждается с аэропортом вопрос периодичности курсирования экспресса с часу ночи до 5 часов утра.

Поезда на маршруте Киев Пассажирский-Борисполь аэропорт будут ходить каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на заявление и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" (УЗ) Евгения Кравцова.

"Планируем на первом этапе, что в час пик периодичность движения экспресса будет составлять 30-40 минут. В менее нагруженное время - от 40 минут до 1,5 часа", - сказал Кравцов.

По его словам, сейчас обсуждается с аэропортом вопрос периодичности курсирования экспресса с часу ночи до 5 часов утра.

"Есть вопрос по количеству авиарейсов в аэропорт в ночное время. Насколько я знаю их немного. Думаем, есть ли смысл в ночном экспрессе, или просто необходимо будет увеличить интервалы движения. Но в рабочем порядке мы отрабатываем круглосуточный режим работы", - отметил глава УЗ.

Он добавил, что окончательное расписание движения экспресса будет оглашено в ближайшее время. "Сейчас согласовываем график движения. Учитываем, что после запуска этого экспресса, участок пути между Дарницей и Борисполем будет одним из самых поездо-напряженных в Украине. Там будет большое количество пассажирского пригородного движения, к которым добавится экспресс", - отметил Кравцов.

Напомним, поезд из Киева в Борисполь запустят раньше срока - в конце ноября. Строительство новых платформ в Борисполе началось 25 июля. В сентябре платформы начали строить и на Центральном ж/д вокзале Киева. Как ранее заявили в "Укрзализныци", в Борисполе станция будет называться Борисполь-аэропорт.

Ожидается, что поезда между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков.

Укрзалізниця готовит для маршрута пять рельсовых автобусов PESA.

Предварительная стоимость проезда - 80 гривень. Расчетное время в пути - 35 минут.