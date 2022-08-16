Петиции могут касаться любого вопроса, относящегося к компетенции Киевского городского совета, Киевской городской государственной администрации и их структурных подразделений.

В приложении "Киев Цифровой" добавили новую функцию. Отныне пользователи смогут голосовать за электронные петиции.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Это уже третий инструмент е-демократии в приложении после голосования за проекты Общественного бюджета и дерусификацию. Обновляйте "Киев Цифровой" и участвуйте в жизни столицы", - написал руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Теперь в приложении "Киев Цифровой" пользователи смогут просматривать уже опубликованные на сайте КГГА петиции и ознакомиться с подробной информацией о них. Также пользователи смогут голосовать за ту или иную петицию и следить за прогрессом тех инициатив, которые поддерживают.

"Кроме того, с помощью городского приложения пользователи могут приобщать друзей к сбору подписей. Можно поделиться ссылкой на петицию или предоставить QR-код для сканирования. Просканировав QR-код камерой смартфона, пользователи сразу окажутся на экране с деталями петиции и смогут подписать ее. Тем, кто не зарегистрирован в приложении, нужно будет сначала загрузить его. После авторизации они автоматически будут попадать на страницу сервиса", - добавили в КГГА.

Электронные петиции могут касаться любого вопроса, относящегося к компетенции Киевского городского совета, Киевской городской государственной администрации и их структурных подразделений.

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