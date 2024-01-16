Компания-владелец приложения Tinder выйдет с беларуского рынка с 15 февраля 2024 года.

Американская компания Match Group, которой принадлежит приложение для онлайн-знакомств Tinder, заявила о выходе с белорусского рынка с 15 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба приложения.

"Начиная с 15 февраля, если вы находитесь в Беларуси, вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или войти в свой аккаунт. Вы сможете подбирать себе пару и общаться с другими пользователями до этого срока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписки, продление которых запланировано до 15 февраля, не будут продолжаться автоматически, и с пользователей больше не будет взиматься за это плата. Пользователи подписки на шесть месяцев и год смогут запросить возмещение.

Видео дня

Также пользователям в Беларуси порекомендовали прекратить действие своих учетных записей в приложении. После 15 февраля можно будет удалить свою учетную запись с помощью инструмента "Управление моей учетной записью".

Выход Tinder из России

Tinder - мобильное приложение, платформа для знакомства с людьми, находящимися поблизости.

В июне 2023 года Tinder вышел с российского рынка. Тогда сообщалось, что данное решение было принято, исходя из необходимости защиты прав человека.

"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к их услугам в России и завершат свой выход с российского рынка до 30 июня 2023 года", - отметили тогда в пресс-службе.

Вас также могут заинтересовать новости: