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Российская биатлонистка упала и едва не вылетела с трассы, столкнувшись с украинкой (видео)

16:59, 08 марта 2020
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Екатерина Юрлова-Перхт / REUTERS

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт столкнулась лыжами с украинкой Валентиной Семеренко во время гонки с массовым стартом в рамках седьмого этапа Кубка мира.

Инцидент произошел на втором круге. Россиянка наткнулась на лыжу украинки, после чего упала и едва не вылетела с трассы. Семеренко, которая шла чуть впереди, спокойно продолжила гонку.

Юрловой-Перхт в итоге удалось подняться и продолжить выступление.

Видео опубликовал официальный аккаунт IBU в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Семеренко финишировала в масс-старте на девятом месте.

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