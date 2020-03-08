Российская биатлонистка упала и едва не вылетела с трассы, столкнувшись с украинкой (видео)
16:59, 08 марта 2020Другое
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Екатерина Юрлова-Перхт упала, наткнувшись на Валентину Семеренко.
Екатерина Юрлова-Перхт / REUTERS
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт столкнулась лыжами с украинкой Валентиной Семеренко во время гонки с массовым стартом в рамках седьмого этапа Кубка мира.
Инцидент произошел на втором круге. Россиянка наткнулась на лыжу украинки, после чего упала и едва не вылетела с трассы. Семеренко, которая шла чуть впереди, спокойно продолжила гонку.
Юрловой-Перхт в итоге удалось подняться и продолжить выступление.
Видео опубликовал официальный аккаунт IBU в Twitter.
It's a fall at the front for Yurlova-Percht! #NMNM20 Watch the mass start live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/vPLkjZyRSr— IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2020
Как сообщал УНИАН, Семеренко финишировала в масс-старте на девятом месте.
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