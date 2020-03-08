Российская биатлонистка упала и едва не вылетела с трассы, столкнувшись с украинкой (видео)

Екатерина Юрлова-Перхт упала, наткнувшись на Валентину Семеренко.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт столкнулась лыжами с украинкой Валентиной Семеренко во время гонки с массовым стартом в рамках седьмого этапа Кубка мира.

Инцидент произошел на втором круге. Россиянка наткнулась на лыжу украинки, после чего упала и едва не вылетела с трассы. Семеренко, которая шла чуть впереди, спокойно продолжила гонку.

Юрловой-Перхт в итоге удалось подняться и продолжить выступление.

Видео опубликовал официальный аккаунт IBU в Twitter.

It's a fall at the front for Yurlova-Percht! #NMNM20 Watch the mass start live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/vPLkjZyRSr — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2020

Как сообщал УНИАН, Семеренко финишировала в масс-старте на девятом месте.