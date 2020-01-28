Украинский баскетболист Михайлюк продолжил результативную серию в НБА (видео)

Это не помогло "Детройту" избежать поражения.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 13 очков в составе "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда".

Украинец получил 26 минут игрового времени, за которые помимо 13 очков также совершил 2 подбора и 1 передачу.

Стоит отметить, что в 2020-м году Михайлюк набрал свою лучшую форму и сумел преодолеть отметку в 10 очков уже в девятом матче подряд. В среднем за игру в текущем сезоне Святослав набирает 8,9 очка.

"Детройт" в итоге уступил со счетом 100:115. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Канал Smart Highlights на YouTube представил видео всех действий Михайлюка в матче.

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайлюк отметился очередным личным рекордом в НБА.