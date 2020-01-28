Украинский баскетболист Михайлюк продолжил результативную серию в НБА (видео)
09:51, 28 января 2020Другое
99 0
Это не помогло "Детройту" избежать поражения.
Михайлюк набрал 13 очков / фото: nba.com
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 13 очков в составе "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда".
Украинец получил 26 минут игрового времени, за которые помимо 13 очков также совершил 2 подбора и 1 передачу.
Стоит отметить, что в 2020-м году Михайлюк набрал свою лучшую форму и сумел преодолеть отметку в 10 очков уже в девятом матче подряд. В среднем за игру в текущем сезоне Святослав набирает 8,9 очка.
"Детройт" в итоге уступил со счетом 100:115. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
Канал Smart Highlights на YouTube представил видео всех действий Михайлюка в матче.
УНИАН ранее сообщал о том, что Михайлюк отметился очередным личным рекордом в НБА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter