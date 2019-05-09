НБА: Милуоки - в финале Восточной конференции, Голдэн Стэйт вновь повел в серии с Хьюстоном (видео)

В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации определился первый финалист конференции.

В Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные матчи второго раунда плей-офф. На Востоке "Милуоки" обыграл "Бостон" и вышел в финал конференции, а на Западе "Голден Стэйт" одержал третью победу в серии против "Хьюстона".

НБА. Плей-офф. Второй раунд

"Милуоки" - "Бостон" - 116:91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29)

"Милуоки": Адетокумбо (20 + 8 подборов + 8 передач), Миддлтон (19 + 8 подборов), Бледсоу (18), Миротич (10 + 11 подборов), Ильясова (10), Хилл (16), Фрэйзер (6), Брогдон (10), Коннотон (7 + 11 подборов)

"Бостон": Ирвинг (15), Тейтум (14), Браун (12), Хорфорд (9 + 7 подборов), Бэйнс (0) - старт; Ябуселе (2), Моррис (14 + 11 подборов), Тайс (4), Хэйворд (7), Смарт (4), Розир (7), Уанамейкер (3)

Счет в серии - 4:1

"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)

"Голден Стэйт": Томпсон (27), Карри (25), Дюрэнт (22), Игудала (11), Грин (8 + 12 подборов + 11 передач + 6 фолов) - старт; Жеребко (3), МакКинни (1), Луни (5 + 9 подборов), Ливингстон (2)

"Хьюстон": Харден (31 + 8 передач + 4 перехватов), Гордон (19), Такер (13 + 10 подборов), Пол (11), Капела (6 + 14 подборов) - старт; Нене (6), Риверс (2), Шамперт (11)

Счет в серии - 3:2

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Торонто" и "Денвер" одержали победы в матчах второго раунда плей-офф НБА.