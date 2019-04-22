Пятикратная олимпийская чемпионка по конькам Ирен Вюст женится на партнерше по сборной Голландии

Ирен Вюст и Летицию де Йонг связывают романтические отношения с 2017 года.

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту голландка Ирен Вюст сделала предложение руки и сердца своей партнерше по сборной Голландии Летиции де Йонг.

Как сообщает местная газета De Telegraaf, спортсменок связывают отношения с 2017 года. Де Йонг ответила согласием на романтическое признание в любви, поступившее от ее титулованной партнерши по национальной команде.

"К счастью, она сказала... да! Мы женимся!" - написала Вюст в социальной сети Instagram под фото с пляжа, где она стоит на одном колене перед Летицией.

33-летняя Вюст выиграла 11 медалей Олимпийских игр, среди которых 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. Также в ее копилке множество медалей чемпионатов мира.

26-летняя де Йонг – чемпионка мира в командном спринте.