На проведение Финала четырех мужского Кубка Украины по баскетболу претендуют два города

Одесса и Днепр выразили желание провести решающую стадию соревнований.

Директорат чемпионата Украины по баскетболу принял решение: определить место проведения финала четырех Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд и полуфинальные пары, путем открытой жеребьевки.

На проведение соревнований претендуют Одесса и Днепр, сообщает Федерация баскетбола Украины.

"Учитывая, что город Харьков в 2018 году принимал финал четырех Кубка Украины, а от команды города Киев заявка на проведение не поступало, в жеребьевке примут участие города Одесса и Днепр", - говорится в решении Директората.

Жеребьевка состоится во время перерыва между первой и второй половиной игры, между командами «Матча Звезд»: «Звезды» и «Звезды " Легион», которая состоится в городе Запорожье в ближайшую субботу, 26 января.

В жеребьевке принимают участие игроки клубов, которые являются участниками финала четырех Кубка Украины, - Киев-Баскет, Днепр, Одесса, Политехник.