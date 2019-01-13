Коламбус в овертайме обыграл Вашингтон, Бостон был сильнее Торонто в НХЛ

"Вегас" одолел "Чикаго".

Накануне прошли очередные поединки регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" потерпел поражение в домашней встрече с "Коламбусом", пропустив решающий гол в овертайме - 2:3. "Вегас" также в дополнительное время обыграл в гостях "Чикаго" - 4:3.

Как сообщал УНИАН, в еще одном матче "Нью-Йорк Рейнджерс" с минимальным счетом 2:1 обыграл в дерби с "Айлендерс".

Нью-Джерси – Филадельфия – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Сиверсон (Заха, Стэффорд), 2:0 – 25 Хишир, 2:1 – 35 ван Римсдайк (Проворов, Кутюрье), 3:1 – 41 Вуд (Хишир, Колман), 3:2 – 59 Кутюрье (ван Римсдайк, Ворачек)

Баффало – Тампа-Бэй – 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Пойнт (Джонсон, Кучеров), 1:1 – 5 Райнхарт (Далин, Скиннер), 2:1 – 19 Томпсон (Соботка, Гиргенсонс), 2:2 – 27 Палат (Хедман, Сергачев), 3:2 – 45 Сканделла (Шири, Поминвилл), 3:3 – 46 Кучеров (Стэмкос), 3:4 – 54 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 3:5 – 58 Кэллахан (Киллорн, Чирелли)

Торонто – Бостон – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Крейчи (Хара, Курали), 1:1 – 27 Юнссон (Мэттьюс, Капанен), 2:1 – 29 Марнер (Капанен, Кадри), 2:2 – 34 Курали (Эккиари, Вагнер), 2:3 – 39 Пастрняк (Курали)

Монреаль – Колорадо – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 48 Кулак (Дано), 2:0 – 50 Котканиеми (Райлли, Друэн), 3:0 – 58 Джорди Бенн (Дано)

Вашингтон – Коламбус – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Эткинсон (Дюбуа, Нутиваара), 1:1 – 58 Кузнецов (Овечкин, Карлсон), 1:2 – 63 Панарин (Джонс)

Миннесота – Детройт – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Бертуцци (Ларкин, Нюквист), 1:1 – 17 Канин (Сутер, Паризе), 1:2 – 20 Ванек (Эрикссон, Манта), 2:2 – 20 Нидеррайтер (Цукер, Койву), 2:3 – 35 Ванек (Гронек, Эрикссон), 2:4 – 40 Бертуцци (Грин, Ларкин), 2:5 – 48 Бертуцци (Ларкин, Нюквист)

Чикаго – Вегас – 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Дебринкат (Кагун), 2:0 – 15 Кэйн (Тэйвс, Густафссон), 2:1 – 21 Так (Шмидт, Пачиоретти), 3:1 – 27 Дебринкат (Густафссон, Кэйн), 3:2 – 39 Карпентер (Меррилл, Линдберг), 3:3 – 55 Штястны (Так, Пачиоретти), 3:4 – 61 Теодор

Даллас – Сент-Луис – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Тарасенко (Парайко, Шварц), 0:2 – 9 Марун (Бортуццо, Сундквист), 1:2 – 48 Кондра (Клингберг, Янмарк-Нюлен), 1:3 – 52 Тарасенко (Сундквист, Перрон)

Эдмонтон – Аризона – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Макдэвид (Рэтти), 1:1 – 21 Оэстерле (Кемпе, Крауз), 1:2 – 23 Гарланд (Гальченюк, Оэстерле), 2:2 – 36 Рассел (Нюджент-Хопкинс, Кэссиан), 2:3 – 41 Гарланд (Гальченюк, Келлер)

Сан-Хосе – Оттава – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 37 Павелски (Диллон, Гертл), 1:1 – 46 Дзингел (Райан, Смит), 2:1 – 46 Бернс (Браун, Лабанк), 3:1 – 55 Торнтон (Бернс, Майер), 4:1 – 58 Карлссон

Лос-Анджелес – Питтсбург – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Генцел (Джонсон, Кросби), 1:1 – 10 Картер, 2:1 – 28 Иафалло (Картер, Маззин), 3:1 – 36 Копитар (Картер), 4:1 – 40 Лайпсик (Маззин, Ковальчук), 4:2 – 49 Генцел (Малкин, Кессел), 5:2 – 59 Копитар (Браун)