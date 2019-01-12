Рейнджерс обыграл Айлендерс в дерби Нью-Йорка в НХЛ

22:57, 12 января 2019
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Цуккарелло забил решающий гол Рейнджерс в дерби Нью-Йорка / nhl.com

В Нью-Йорке в Баклайс-Центр (домашняя арена Айлендерс) состоялось главное хоккейное дерби последних десятилетий в НХЛ -  Нью-Йорк Айлендерс против Нью-Йорк Рейнджерс.

Субботняя игра завершилась победой Рейнджерс со счетом 2:1, сообщает официальный сайт лиги.

После невзравчного первого периода команды обменялись голами во втором. Сначала Айлендерс воплотил в гол свое большое преимущество, реализовав красивым броском в нижний угол ворот численное большинство. Гол на счету Энтони Бовилье. Но, еще до перерыва Рейнджерс сравнял счет после выхода один на один с вратарем и красивого броска Филипа Хытила.

Судьба матча была решена в середине третьего периода, когда гол забил Матч Цуккарелло.

Таким образом, Рейнджерс взял реванш за поражение от Айлендерс 3-дневной давности.

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Теги: #Нью-Йорк#НХЛ#Айлендерс НХЛ