"Не смогли сдержать удар": тренер Зари назвал причины поражения в матче с Динамо

"Заря" не смогла удержать преимущество в поединке против киевлян.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился своими эмоциями после матча 26-го тура УПЛ против "Динамо", в котором луганчане проиграли со счетом 1:3.

Слова Скрипника приводит официальный сайт "Зари".

Тренер назвал ключевые факторы, из-за которых его подопечным не удалось удержать преимущество в счете:

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"Хорошая игра с серьезным соперником. Мы всегда играем в свой футбол, который нам удавался. Это было до первого гола соперника. Мы забили, могли и второй гол забить. А потом не смогли сдержать удар. И индивидуальные качества футболистов "Динамо", и замены сыграли свою роль. Мы пытались отреагировать, но получили красную карточку и все разладилось. Вроде как и бежали, и старались, и угловые подавали, но изменить ход поединка не смогли".

"Главное было, мне кажется то, что после первого пропущенного гола мы не смогли успокоиться и наладить ситуацию, играя в свой футбол. Но ребятам своим не могу сказать, что они не добежали или не доглядели. "Динамо" есть "Динамо", - добавил тренер.

При этом Скрипник подчеркнул, что борьба за серебро еще не завершена:

"Поздравляю их с победой, но борьба не окончена. Впереди еще шесть игр".

Ранее УНИАН опубликовал обзор и полное видео матча "Заря" - "Динамо".

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