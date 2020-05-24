В АПЛ зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

В чемпионате Англии по футболу проведен второй этап тестирования на COVID-19.

В Английской Премьер-лиге выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В рамках второго этапа тестирования были проверены 996 футболистов и сотрудников клубов.

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Зараженными оказались два человека из двух разных клубов. Они будут изолированы на семь дней.

Таким образом, в общей сложности в АПЛ заболели уже восемь человек. В частности, известно о случаях заболевания в "Уотфорде" и "Бернли".

Ожидается, что 27 мая АПЛ проголосует за начало контактных тренировок, что станет вторым этапом программы по возобновлению чемпионата. На данный момент команды чемпионата Англии тренируются в малых группах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что"Челси" разрешит лидеру команды не участвовать в матчах из-за боязни коронавируса.

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