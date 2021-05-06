5 и 6 мая прошли матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
По итогам этого тура "Шахтер" завоевал серебряные медали, а "Заря" гарантировала себе бронзу УПЛ.
Также стало известно, что элитный дивизион покидает "Минай", который едва не сорвал матч с "Шахтером". У закарпатского клуба перед последним туром нет шансов сохранить прописку в УПЛ из-за худшего результата в личных встречах с "Олимпиком".
Результаты матчей
"Динамо" - "Мариуполь" - 0:0
"Александрия" - "Колос" - 0:2
Голы: Петров, 42 (с пенальти), Ореховский, 57
"Ворскла" - "Десна" - 1:1
Голы: Тилль, 18 - Гитченко, 54
"Днепр-1" - "Заря" - 0:1
Гол: Юрченко, 79 (с пенальти)
"Рух" - "Олимпик" - 3:0
Голы: Притула, 4, Борячук, 18, Климчук, 26 (с пенальти)
"Ингулец" - "Львов" - 1:0
Гол: Бартулович, 11
"Минай" - "Шахтер" - 0:4
Голы: Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.
- "Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 14 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.
- Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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