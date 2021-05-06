"Шахтер" и "Заря" - с медалями, а "Минай" покидает УПЛ.

5 и 6 мая прошли матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

По итогам этого тура "Шахтер" завоевал серебряные медали, а "Заря" гарантировала себе бронзу УПЛ.

Также стало известно, что элитный дивизион покидает "Минай", который едва не сорвал матч с "Шахтером". У закарпатского клуба перед последним туром нет шансов сохранить прописку в УПЛ из-за худшего результата в личных встречах с "Олимпиком".

Результаты матчей

"Динамо" - "Мариуполь" - 0:0

"Александрия" - "Колос" - 0:2

Голы: Петров, 42 (с пенальти), Ореховский, 57

"Ворскла" - "Десна" - 1:1

Голы: Тилль, 18 - Гитченко, 54

"Днепр-1" - "Заря" - 0:1

Гол: Юрченко, 79 (с пенальти)

"Рух" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Притула, 4, Борячук, 18, Климчук, 26 (с пенальти)

"Ингулец" - "Львов" - 1:0

Гол: Бартулович, 11

"Минай" - "Шахтер" - 0:4

Голы: Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.

"Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 14 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Антон Дударь