УПЛ: названы лучший игрок и тренер 27-го тура

Представители "Шахтера" и "Зари" признаны лучшими по итогам тура.

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучших игрока и тренера по итогам 27-го тура.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим игроком был признан нападающий "Шахтера" Тете. В матче против "Александрии" бразилец оформил дубль, который принес "горнякам" досрочное чемпионство.

В голосовании экспертов Тете опередил вратаря "Динамо" Георгия Бущана, игроков "Ворсклы" Руслана Степанюка и Дмитрия Ризныка, а также представителя "Мариуполя" Руслана Фомина.

Лучшим тренером тура был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник. Его команда в этом туре одержала важную победу над "Десной" со счетом 2:1.

Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 27-го тура УПЛ.

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