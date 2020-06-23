УПЛ: названы лучший игрок и тренер 27-го тура
16:10, 23 июня 2020Футбол
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Представители "Шахтера" и "Зари" признаны лучшими по итогам тура.
Тете принес Шахтеру чемпионский титул / фото ФК Шахтер
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучших игрока и тренера по итогам 27-го тура.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим игроком был признан нападающий "Шахтера" Тете. В матче против "Александрии" бразилец оформил дубль, который принес "горнякам" досрочное чемпионство.
В голосовании экспертов Тете опередил вратаря "Динамо" Георгия Бущана, игроков "Ворсклы" Руслана Степанюка и Дмитрия Ризныка, а также представителя "Мариуполя" Руслана Фомина.
upl.ua
Лучшим тренером тура был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник. Его команда в этом туре одержала важную победу над "Десной" со счетом 2:1.
upl.ua
Ранее УНИАН сообщал о результатах всех матчей 27-го тура УПЛ.
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