Полузащитник "Шахтера" Тайсон, которого перевели в дубль "горняков", сделал в социальной сети пост с недвусмысленным намеком.
Интриговать публику 33-летний бразилец решил в своем Instagram, где сделал сторис.
"Пожалуйста, не лги. Шагаем дальше", - напечатал текст вингер.
Слова были написаны на фоне беговой дорожки, на которой Тайсон интенсивно выполнял упражнение. Тайсон дает понять, что он профессионал и будет держать себя в форме независимо от обстоятельств. Примечательно, что среди символов мячика и ладошек, футболист также поставил изображение песочных часов.
Напомним, что ранее телеведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов рассказал, что экс-игрок харьковского "Металлиста" избегал диалога с Луишем Каштру и Дарио Срной и прятался от них в туалете.
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Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно
- О том, что Тайсон переведен в дублирующий состав "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".
- Позже Дарио Срна пояснил, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".
- Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером".
- Также известно, "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.
- Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом.
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