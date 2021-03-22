Скандальный игрок поддерживает свои физические кондиции несмотря на конфликт в клубе.

Полузащитник "Шахтера" Тайсон, которого перевели в дубль "горняков", сделал в социальной сети пост с недвусмысленным намеком.

Интриговать публику 33-летний бразилец решил в своем Instagram, где сделал сторис.

"Пожалуйста, не лги. Шагаем дальше", - напечатал текст вингер.

Слова были написаны на фоне беговой дорожки, на которой Тайсон интенсивно выполнял упражнение. Тайсон дает понять, что он профессионал и будет держать себя в форме независимо от обстоятельств. Примечательно, что среди символов мячика и ладошек, футболист также поставил изображение песочных часов.

Напомним, что ранее телеведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов рассказал, что экс-игрок харьковского "Металлиста" избегал диалога с Луишем Каштру и Дарио Срной и прятался от них в туалете.

Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно

О том, что Тайсон переведен в дублирующий состав "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".

Позже Дарио Срна пояснил, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером".

Также известно, "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом.

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Автор: Будрин Артем