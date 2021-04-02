Сербский футбольный судья Срджан Обрадович попал за решетку на 15 месяцев за назначение двух спорных пенальти в поединке чемпионата Сербии, который был три года назад.
Об этом сообщает The Sun.
Арбитр обслуживал встречу "Спартака" (Суботица) и "Раднички" (Ниш), которые соревновались за путевку в Лигу Европы.
Обрадович поставил в ворота "Раднички" два пенальти и удалил их игрока. Оба пенальти были реализованы и "Спартак" победил 2:0.
Антикоррупционный отдел Верховного суда Сербии свой вердикт смог вынести лишь спустя три года с момента происшествия. Судья получил 15 месяцев тюрьмы. А также суд запретил на 10 лет Обрадовичу заниматься футбольной деятельностью.
Вот видео, где рефери якобы увидел игру рукой и назначил одиннадцатиметровый удар.
¡INSÓLITO! 🎥 | El árbitro Srdjan Obradovic fue arrestado por marcar un penal inexistente en el juego Spartak Subotica ante Radnicki Nis en Serbia.— Deportes TVC (@DeportesTVC) May 15, 2018
El Subotica ocupaba ganar para acceder a la Europa League, el central fue acusado de ayudar al equipo local que terminó ganando 2-0 pic.twitter.com/4mTmaYNg3l
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