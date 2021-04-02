Срджан Обрадович / фото twitter.HablaDeportes

Сербский футбольный судья Срджан Обрадович попал за решетку на 15 месяцев за назначение двух спорных пенальти в поединке чемпионата Сербии, который был три года назад.

Об этом сообщает The Sun.

Арбитр обслуживал встречу "Спартака" (Суботица) и "Раднички" (Ниш), которые соревновались за путевку в Лигу Европы.

Обрадович поставил в ворота "Раднички" два пенальти и удалил их игрока. Оба пенальти были реализованы и "Спартак" победил 2:0.

Антикоррупционный отдел Верховного суда Сербии свой вердикт смог вынести лишь спустя три года с момента происшествия. Судья получил 15 месяцев тюрьмы. А также суд запретил на 10 лет Обрадовичу заниматься футбольной деятельностью.

Вот видео, где рефери якобы увидел игру рукой и назначил одиннадцатиметровый удар.

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Автор: Будрин Артем